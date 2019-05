Com 14 casos de sarampo, SP terá vacinação para jovens de 15 a 29 anos

Com 14 casos confirmados de sarampo, a capital paulista terá vacinação extraordinária para a população de 15 a 29 anos entre os dias 10 de junho e 12 de julho. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, oito casos foram importados e seis estão em investigação para definir se foram contraídos no município.

A prefeitura informou que a definição do público-alvo da vacinação foi feita em conjunto com o governo do estado e o Ministério da Saúde. A faixa etária contempla as pessoas que tem a menor chance de ter recebido as duas doses da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola.

Segundo a secretaria, o sarampo é uma doença de notificação obrigatória e imediata. Quando são identificados casos suspeitos, a vigilância epidemiológica do município inicia ações de vacinação para evitar o contágio. O órgão aponta que são adotados procedimentos para evitar a contaminação de outras pessoas conforme os protocolos do Ministério da Saúde. Eles são iniciados assim que se identifica a suspeita da doença, não sendo necessário aguardar a confirmação de sarampo.

Cobertura vacinal

Em 2018, na capital paulista, a campanha de vacinação contra o sarampo, voltada para crianças de 1 ano, ficou acima de 95%, percentual estabelecido pelo Ministério da Saúde. Nos primeiros quatro meses deste ano, o município registrou cobertura total para esta faixa etária. Uma menor adesão, contudo, foi registrada na região oeste, com 74,37%.

Estado

Informe técnico da Secretaria Estadual de Saúde para profissionais da área aponta a ocorrência de 36 casos de sarampo no estado de São Paulo.