Ciclismo esportivo passa a ter restrições no campus da USP

Os ciclistas esportivos vão precisar fazer um cadastro para poderem treinar dentro da Cidade Universitária, no Butantã (zona oeste). E os treinos só poderão ser realizados às terças, quintas e sábados, das 4h30 às 6h30.

As regras foram divulgadas ontem pela Prefeitura do Campus da Capital. O ciclista que faz treinamento esportivo vai precisar se cadastrar no site www.puspc.usp.br/pratica-esportiva-nas-areas-comuns-2.

Eles devem ficar sempre à direita, não podem treinar rua do Matão, em grupos de quatro ou mais ciclistas nem fazer competições.

Essas regras valem apenas para ciclistas esportivos que fazem treinamento.

Aqueles que usam a bicicleta como meio de transporte não estão sujeitos às mesmas normas e têm a circulação liberada na Cidade Universitária.

Algumas da regras válidas para ciclistas esportivos

• Fazer cadastro. No site da Prefeitura do Campus.

• Dias e horários. Terças, quintas e sábados, das 4h30 às 6h30

• Proibido. Grupo de quatro ou mais, treino na rua do Matão e fazer competições