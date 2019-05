Com visita de Bolsonaro, Câmara homenageia humorista Carlos Alberto de Nóbrega

O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu hoje (29) ao deixar o Palácio do Planalto por volta das 9h30 e ir a pé em direção ao Congresso Nacional. Cercado por seguranças, Bolsonaro foi direto para a Câmara dos Deputados, onde está sendo realizada uma sessão em homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega, do programa A Praça é Nossa, do SBT.

A sessão foi solicitada e está sendo presidida pelo deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP). Além de Bolsonaro, estão presentes os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Osmar Terra, da Cidadania, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional.

Em discurso rápido durante a solenidade, Bolsonaro reafirmou que é fã do humorista. Segundo o presidente Nóbrega atinge positivamenete todos os brasileiros. "Sem humor, sem alegria não se tem razão de viver", disse.

O presidente deixou a solenidade antes do fim e seguiu para o Palácio do Planalto. Onyx Lorenzoni disse que Bolsonaro deixou o café da manhã com a bancada do partido Novo para prestigiar Carlos Alberto de Nóbrega. "Ele quis fazer uma surpresa e nem gastou gasolina" brincou. Ainda sobre a presença do presidente no compromisso que não estava na agenda oficial, o ministro disse que foi um "gesto de carinho com Carlos Alberto, com o Parlamento e um respeito à própria arte".

Ontem (28), o humorista foi recebido por Bolsonaro no Palácio do Planalto. Em vídeo publicado no Twitter, o presidente manifestou a satisfação de receber "esta lenda da televisão brasileira que, há décadas, alegra a todos nós em seu velho e querido banco [do programa A Praça é Nossa] ".