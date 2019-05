Saiba como e onde recarregar seu Bilhete Único em São Paulo

O Bilhete Único é um cartão que permite realizar até quatro embarques em ônibus diferentes, no período de 3 horas, pagando apenas uma tarifa.

Veja as opções para recarregar seu Bilhete Único:

Loja Virtual

Permite comprar créditos para o Bilhete Único pela internet, sem ter que enfrentar filas. O pagamento é feito por boleto bancário.

Após a liberação do pedido, que ocorre no primeiro dia útil após a efetivação do pagamento, os créditos eletrônicos são disponibilizados para o usuário efetuar a recarga em uma das máquinas de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus e nas Estações do Metrô e da CPTM.

Aplicativos autorizados

Cittamobi

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema Operacional: Android – 4.1 ou superior, iOS 7.0 ou superior

Tipos de Recarga: Comum*, Comum/Diário, Estudante*, Pagamento da revalidação Estudante

Conductor

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema Operacional: Android – 4.1 ou superior, iOS 7.0 ou superior

Tipos de Recarga: Comum*, Comum/Diário, Estudante*, Pagamento da revalidação Estudante

Conta Super

Disponível: Google Play e Apple Store

Sistema Operacional: Android – 2.2 ou superior, iOS 7.0 ou superior

Tipos de Recarga: Comum*, Estudante*

Fácil

Disponível: Via WEB (não precisa baixar APP e nem utilizar memória do telefone)

Sistema Operacional: Todos na versão web

Tipos de Recarga: Comum*, Comum/Diário, Comum/Mensal, Estudante*, Pagamento da revalidação Estudante

Leve-me

Disponível: Google Play, Apple Store, Windows

Sistema Operacional: iOS 8.0 ou superior, Windows Phone 8,8.1 e 10

Tipos de Recarga: Comum*, Estudante*

Mercado Pago

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema Operacional: Android, iOS

Tipos de Recarga: Comum*, Comum/Diário, Comum/Mensal, Estudante*

Moovit

Disponível: Google Play, Apple Store, Windows

Sistema Operacional: iOS 8.0 ou superior, Windows Phone 8,8.1 e 10

Tipos de Recarga: Comum*, Estudante*

Onboard

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema Operacional: Android – 4.0.3, iOS 7.0 ou superior

Tipos de Recarga: Comum*, Comum/Diário, Comum/Mensal, Estudante*

Picpay

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema Operacional: Android, iOS

Tipos de Recarga: Comum*, Comum/Diário, Comum/Mensal, Estudante*

Ponto Certo

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema Operacional: Android – 3.0 ou superior, iOS 8.3 ou superior

Tipos de Recarga: Comum*, Comum/Diário, Comum/Mensal, Estudante*, Pagamento da revalidação Estudante

Qiwi

Disponível: Google Play

Sistema Operacional: Android – 4.1 ou superior

Tipos de Recarga: Comum*, Comum/Diário, Comum/Mensal, Estudante*, Pagamento da revalidação Estudante

Recarga Pay

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema Operacional: Android – 2.3 ou superior, iOS 8.0 ou superior

Tipos de Recarga: Comum/Diário, Comum/Mensal, Estudante*

Voud

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema Operacional: Android – 4.1 ou superior, iOS 9.0 ou superior

Tipos de Recarga: Comum*, Comum/Diário, Comum/Mensal, Estudante*

Bipay (pelo Facebook)

Disponível: Facebook Messenger. Envie uma mensagem para página Bipay no Facebook e recarregue seu bilhete

Tipos de Recarga: Comum*, Comum/Diário, Comum/Mensal, Estudante*, Pagamento da revalidação Estudante

Postos de Venda e Atendimento

Loja Augusta

Endereço: R. AUGUSTA, 449

Horário de funcionamento: 08:00 – 16:30 ( Seg a Sex )

Posto Metrô Jabaquara

Endereço: AV. ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 0

Horário de funcionamento: 07:00 – 17:00 ( Seg a Sex )

Posto Santana

Endereço: R. OLAVO EGÍDIO, 157

Horário de funcionamento: 07:00 – 17:00 ( Seg a Sex )

Terminal A E Carvalho

Endereço: ESTR. DO IMPERADOR, 100

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Amaral Gurgel

Endereço: R. DR. FREDERICO STEIDEL, 107

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Ângela

Endereço: ESTR. DO M'BOI MIRIM, 4901

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Aricanduva

Endereço: AV. AIRTON PRETINI, 0

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Bandeira

Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, 0

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Cachoeirinha

Endereço: AV. INAJAR DE SOUZA, 0

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Campo Limpo

Endereço: R. CAMPINA GRANDE, 43

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Capelinha

Endereço: ESTRADA DE ITAPECERICA, 3222

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Carrão

Endereço: AV. DEZENOVE DE JANEIRO, 884

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Casa Verde

Endereço: PRAÇA DAS MONÇÕES, 0

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Cidade Tiradentes

Endereço: R. SARA KUBITSCHECK, 165

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Grajaú

Endereço: R. GIOVANNI BONONCINI, 77

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Guarapiranga

Endereço: ESTR. DO M'BOI MIRIM, 152

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal João Dias

Endereço: AV. JOÃO DIAS, 3589

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Lapa

Endereço: PÇA. MIGUEL DELL´ERBA, 50

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Parelheiros

Endereço: ESTR. DA COLÔNIA, 0

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Penha

Endereço: AV. GABRIELA MISTRAL, 0

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Pinheiros

Endereço: R. GILBERTO SABINO, 133

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Pirituba

Endereço: AV. DR. FELIPE PINEL, 60

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Pq. Dom Pedro

Endereço: PQ. D. PEDRO II, 0

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Princesa Isabel

Endereço: PRAÇA PRINC. ISABEL, 0

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Sacomã

Endereço: R. BOM PASTOR, 3000

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Santo Amaro

Endereço: AV. PE. JOSÉ MARIA, 400

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal São Miguel

Endereço: R. GUARACAPÁ, 350

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Sapopemba

Endereço: AV. ARQ. VILANOVA ARTIGAS, 0

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Vila Prudente

Endereço: AV. PROF. LUIZ IGNÁCIO ANHAIA MELLO, 1359

Horário de funcionamento: 00:00 – 23:59

Terminal Varginha