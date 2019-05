Cidade da Criança: votação para prefeito mirim de São Bernardo vai até domingo

Eles têm entre 9 e 11 anos, querem ser prefeito mirim da Cidade da Criança e contam com seu voto até domingo (2 de junho) para se eleger. O concurso realizado pela Prefeitura de São Bernardo para retomar o tradicional cargo no parque entra em sua reta final.

São 15 candidatos nesta penúltima etapa, 14 deles meninas e apenas um menino. Cada um gravou vídeo de um minuto se apresentando ao público. A votação é aberta ao público nesta etapa e pode ser realizada no site da prefeitura. As cinco crianças com mais cliques participarão de nova votação, desta vez presencial, nos dias 15 e 16 de junho, na Coordenadoria de Ações para a Juventude, que fica na avenida Redenção, 271, no Jardim do Mar.

O prefeito mirim eleito poderá convidar até cinco amigos por mês para visitar a Cidade da Criança, e terá a responsabilidade de participar de reuniões trimestrais com a equipe do Departamento de Turismo e Eventos da cidade, entre outras funções. O cargo é voluntário.

