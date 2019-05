Velório de Gabriel Diniz em João Pessoa reúne familiares, amigos e fãs

Parentes, amigos e fãs se reúnem na manhã desta terça-feira (28) para prestar homenagens ao cantor Gabriel Diniz, morto após um acidente de avião na segunda (27). O velório do artista acontece no ginásio de esportes Ronaldão, em João Pessoa (PB).

No espaço foi montado um palco, com flores, uma cruz e um telão que reúne imagens de Diniz na vida pessoal e profissional. Em frente, seu caixão. Diversas fileiras cadeiras foram colocadas na quadra, para acomodar os presentes.

Veja também:

‘Estou há algumas horas paralisada’, diz Mariana Xavier, a Jenifer do clipe de Gabriel Diniz

Avião em que estava Gabriel Diniz tinha autorização apenas para voos de treinamento

O corpo do cantor chegou ao local por volta das 5h. Nas três primeiras horas do velório, o espaço foi fechado e destinado a amigos próximos e familiares de Gabriel Diniz. A partir das 8h, fãs puderam entrar para prestar suas homenagens – muitos aguardavam desde o início da manhã.

Às 15h, uma missa aberta ao público será realizada no local. Em seguida, o corpo será levado ao Cemitério Parque das Acácias, onde será sepultado na presença de parentes.

O cantor Gabriel Diniz morreu após o avião de pequeno porte que estava cair em Porto do Mato (SE), no trajeto entre Salvador (BA) e Maceió (AL). Além dele, morreram Linaldo Xavier e Abraão Farias, pilotos do Aeroclube de Alagoas.

Investigações

As causas do acidente passarão por investigação da Aeronáutica. O avião, um monomotor fabricado em 1974, estaria em perfeito estado de conservação e manutenção em dia, segundo o Aeroclube de Alagoas.

De acordo com a Anac (Agência de Aviação Civil), porém, a aeronave tinha autorização apenas para voos de instrução ou treinamento – não para táxi aéreo. O aeroclube definiu que a viagem era feita como “carona”, já que Farias, um dos pilotos mortos, era amigo do artista e ofereceu levá-lo até a namorada de Diniz, para surpreendê-la.

Enquanto duram as investigações, o Aeroclube de Alagoas teve as operações suspensas pela Anac, com nove aeronaves impedidas de voar.