Previsão do Tempo: quarta-feira pode ter chuvas, com queda na temperatura à noite em SP

O período sem chuvas deve terminar em breve na cidade de São Paulo. Para esta quarta-feira (29), o frio deve estar controlado, porém poderá chover a qualquer momento.

De acordo com os meteorologistas do Climatempo, a temperatura estará mais amena durante o dia, com a manhã oscilando em torno dos 20ºC. À tarde, o calor aumenta, chegando ao pico de 25ºC.

É durante a noite que o frio chega, atingindo os 20º às 18h, após uma queda acentuada a partir das 16h – onde o termômetro chega a marcar 25ºC. Às 22h, podem ser registrados até 17ºC.

Com 86% de chance de chover, também haverá períodos nublados durante o dia.