A partir desta quarta-feira, uso irregular de patinete elétrico em SP dá multa

O prazo de 15 dias para adaptação às novas regras para uso de patinete elétrico em São Paulo termina nesta quarta-feira (29).

A partir desta data, já poderão ser aplicadas multas às empresas que infringirem as normas. Entre elas estão a proibição do uso de patinetes elétricos em calçadas e a obrigatoriedade do uso de capacete. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, caberá a cada empresa decidir repassar os valores das multas ao usuário ou não.

De acordo com a Rádio BandNews FM, as duas maiores operadoras do serviço na capital paulista, Grin e Yellow, disseram que continuam em contato com a Prefeitura de São Paulo para tentar algumas mudanças. Por isso, existe uma expectativa para alteração nas regras, mas, por enquanto, valem as que já foram publicadas.

O decreto dos patinetes elétricos tem caráter provisório e deve ser complementado em até 90 dias.