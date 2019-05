Pichadores e grafiteiros invadem estação do Metrô e vandalizam trem; quatro são presos

Cerca de 15 pessoas conseguiram invadir um túnel da linha 2-Verde do Metrô para pichar e grafitar um trem, perto da estação Alto do Ipiranga. Quatro pessoas foram presas.

Pelo menos dois vagões foram pintados, na madrugada de domingo (26) para segunda-feira (27), com desenhos que tomam a lateral inteira de um deles, parte da lateral de outro e o vidro da sala do maquinista.

O coordenador geral de comunicação do Sindicato dos Metroviários, Wagner Fajardo, afirma que casos de vandalismo no Metrô são comuns, mas não ações como essa, dentro de estações. Segundo o Metrô, agentes de segurança que faziam a vigilância do local viram, do alto da plataforma, a ação dos pichadores e grafiteiros, e chamaram a polícia.

A maior parte do grupo conseguiu fugir; dois foram presos pela Polícia Militar e mais dois pelos seguranças do Metrô. O trem pintado foi recolhido para limpeza logo após a detecção do problema.

Segundo a assessoria do Metrô, ainda não há informações de como o grupo invadiu a estação Alto do Ipiranga. Desde abril, a companhia afirma que gastou R$ 20 mil com reparos de trens que sofreram ações de vandalismo desse tipo.