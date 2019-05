Mega-Sena: prêmio acumulado dá para comprar 16 apartamentos de luxo

O prêmio acumulado de R$ 48 milhões que a Mega-Sena pode pagar no sorteio desta quarta-feira (dia 29) garantiria ao feliz acertador das seis dezenas a compra de 16 apartamentos de luxo, segundo cálculos da Caixa Econômica Federal.

Caso o ganhador decidisse aplicar todo o dinheiro na poupança, garantiria uma renda mensal de R$ 178 mil para o resto da vida.

Quando é o sorteio?

O sorteio da Mega-Sena milionário acontece nesta quarta-feira, a partir das 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo

Como Apostar?

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país até as 19h ou

pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Veja os preços das apostas: