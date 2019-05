Governo anuncia monotrilho até terminais do aeroporto de Guarulhos

O Ministério da Infraestrutura e o governo do estado de São Paulo, em parceria com a administradora do Aeroporto de Internacional de Guarulhos, a GRU Airport, anunciaram nesta terça-feira (28) a construção de uma interligação, por meio de um monotrilho, da linha 13 Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e até os terminais de passageiros do aeroporto.

O investimento será de R$ 175 milhões, custeado com recursos da outorga da concessionária GRU Airport. A obra será iniciada em setembro deste ano, com previsão de conclusão em maio de 2021. O monotrilho terá 2,6 km de extensão, com paradas nos três terminais de passageiros do aeroporto e na Estação Aeroporto Guarulhos da CPTM.

“Encontramos uma solução de engenharia e financeira para viabilizar essa interligação. Até maio de 2021, a interligação estará em funcionamento revertendo uma situação ruim, que é aquela em que o passageiro tem se deslocar de ônibus para os terminais do aeroporto”, disse o governador, João Doria.

O monotrilho terá capacidade de 2 mil passageiros por hora em cada sentido. O trajeto total entre a Estação da CPTM e o Terminal 3 do Aeroporto será feito em seis minutos. A estação Aeroporto-Guarulhos, da Linha 13-Jade, está localizada a 500 metros de distância do Terminal 1; 1,5 km do Terminal 2, e 2 km do Terminal 3 (Internacional). Atualmente, quem chega na estação Aeroporto de Guarulhos da CPTM tem de utilizar um ônibus para chegar nos terminais de passageiros.

“Essa solução de mobilidade para o aeroporto, ou seja, a ligação por monotrilho da Linha da CPTM com os três terminais coloca o aeroporto no mesmo patamar de outros aeroportos no mundo. O maior aeroporto da América Latina merecia essa consideração, um projeto deste nível”, disse o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

De acordo com a GRU Airpoort, o traçado do monotrilho percorre terrenos da União concedidos à concessionária e, por isso, não haverá necessidade de desapropriação. Não há previsão de qualquer construção nestes locais para expansão do aeroporto.

Com o novo equipamento, o passageiro deverá chegar aos terminais de passageiros em 52 minutos, a partir da Avenida Paulista, e 40 minutos, a partir da Estação da Luz.