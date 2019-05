Faria Lima lidera ranking de furto de celulares em SP

Sofisticado centro comercial e financeiro da capital, a avenida Brigadeiro Faria Lima (zona oeste) é a campeã de furtos de celulares com o registro de 856 ocorrências de janeiro a março deste ano.

Os números foram compilados a partir dos dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) pela Rádio Bandeirantes, que leva ao ar hoje reportagem com o ranking dos endereços onde os criminosos que cometem estes crimes mais atacam (veja ao lado).

O segundo lugar na lista é ocupado pela praça da República (centro), com 636 casos, e a avenida Tiradentes (centro), com outras 416 ocorrências, fecha o pódio.

De janeiro a março, em toda a cidade, foram registrados 10.745 furtos de celular, que é disparado o item preferido pelos ladrões e representa 17% dos furtos totais.

Somado ao número de roubos, foram 34.351 celulares levados por bandidos nos primeiros 90 dias do ano – o que dá 15 aparelhos por hora em São Paulo.

O furto ocorre quando o bandido subtrai o bem sem fazer contato com a vítima; já o roubo é realizado com uso de violência ou ameaça.

Para o ex- secretário Nacional de Segurança Pública coronel José Vicente da Silva Filho, o grande volume de pessoas que mexe no celular enquanto caminha e a fácil revenda do aparelho ajudam a explicar o alto número de furtos. Porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, o major Emerson Massera disse que o furto é um crime difícil de ser combatido, mas as equipes trabalham para reduzir o índice.