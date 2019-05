Esfaqueamento em massa deixa dois mortos e 17 feridos em Tóquio

A polícia japonesa afirmou que um homem e uma criança foram mortos em um esfaqueamento em massa nesta terça-feira (28) nas proximidades de Tóquio. Em consequência do ataque, houve também 17 feridos. Segundo as autoridades, o agressor também morreu de ferimentos autoinfligidos.

O ataque ocorreu por volta das 7h45 quando um grupo de estudantes do ensino primário esperava um ônibus escolar em Kawasaki, cidade da província de Kanagawa.

Segundo relatos de testemunhas, um homem, aparentemente de 50 anos, se aproximou do grupo com facas e passou a atacar as pessoas.

Policiais e bombeiros disseram que 17 crianças, um homem e uma mulher foram hospitalizados por causa de ferimentos. Uma menina de 11 anos e um homem de 39 anos, que faziam parte do grupo, morreram posteriormente.

De acordo com fontes próximas às investigações, o homem foi esfaqueado nas costas e era pai de uma das crianças presentes no local.

A polícia acredita que o suspeito morava em Kawasaki. Ele chegou a ser detido nas proximidades do local do crime, mas tinha esfaqueado a si mesmo no pescoço e estava inconsciente. O suspeito morreu mais tarde no hospital.

Segundo as autoridades, foram encontradas duas facas no local e o caso está sendo investigado como homicídio .