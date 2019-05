Concurso público para área da educação tem salário de até R$ 5 mil

A Prefeitura de São Paulo abre inscrições no próximo dia 4 de junho para os interessados em participar do concurso público para as vagas de coordenador pedagógico e auxiliar técnico de educação. São 628 vagas para o cargo de coordenador e 1.109 de auxiliar técnico.

Para o cargo de coordenador pedagógico, o candidato deve possuir cargo efetivo ativo, ter licenciatura plena em Pedagogia ou pós-graduação stricto ou lato sensu em Educação e experiência mínima de três anos no magistério. Já para auxiliar técnico o candidato deve ter nível médio ou médio técnico completo.

Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, de 04 de junho a 05 de julho, no site http://www.vunesp.com.br.