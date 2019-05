Vendas da Huawei podem cair até 25% neste ano

Atingida por sanções dos EUA, a Huawei, segunda maior fabricante de smartphones do mundo em volume, poderá ver suas vendas caírem em até 25% neste ano e enfrenta a possibilidade de seus smartphones desaparecerem dos mercados internacionais, de acordo com a Fubon Research e Strategy Analytics.

Há duas semanas, o departamento de Comércio dos EUA impediu que a Huawei comprasse produtos norte-americanos, em meio ao aumento da disputa comercial com a China. A proibição se aplica a bens e serviços com 25% ou mais de tecnologia ou materiais originados nos EUA e afeta, portanto, empresas não americanas.

A Huawei possui quase 30% do mercado global, de acordo com o IDC (International Data Corporation), e vendeu 208 milhões de celulares no ano passado, sendo metade em mercados fora da China. A empresa conta com a Europa como o mercado mais importante para seus smartphones premium.