Previsão do Tempo: temperaturas sobem em SP, com sol predominante nesta terça-feira

O clima frio durou pouco na capital paulista. Após um dos finais de semana mais frios do ano, o calor já vêm voltando, com temperaturas quase encostando na casa dos 30ºC.

Pela manhã, até as 8h, ficamos entre 16 e 18ºC. A partir daí, o calor cresce, até atingir o pico de 27ºC, a máxima do dia, que se mantém entre as 14h e as 16h.

A noite oscila em torno dos 21ºC, com possibilidade alta de quedas de chuva.

Durante o dia, predomina sol, com algumas nuvens no céu.