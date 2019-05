Praça do Pôr do Sol recebe reformas em Pinheiros

A Prefeitura de São Paulo entregou no domingo (26) a primeira parte das obras de requalificação da praça Pôr do Sol, em Pinheiros (zona oeste), ao custo de R$ 350 mil.

Entre as mudanças, as escadas ganharam corrimão, foram implantados dois novos playgrounds infantis para diferentes faixas etárias e ainda um petplay cercado, com equipamentos para os animais brincarem.

Arouche

Na última sexta-feira, a prefeitura anunciou o início das obras de requalificação do largo do Arouche (centro), que devem ser realizadas com verbas de patrocinadores privados.

O projeto prevê pavimentar e nivelar o passeio do largo e instalar novo mobiliário urbano: bancos, papeleiras, paraciclos, bebedouros e balizadores.