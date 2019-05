Pessoas de 15 a 29 anos serão foco de campanha de vacinação contra o sarampo

O público-alvo da campanha emergencial de vacinação contra o sarampo na cidade de São Paulo serão pessoas com idade entre 15 e 29 anos, segundo a Secretaria de Estado da Saúde.

A campanha foi noticiada pelo Metro Jornal na última terça-feira. Ela será realizada de 10 de junho a 12 de julho. A meta é imunizar 2,9 milhões de pessoas. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, há oito casos confirmados de sarampo na capital neste ano, sendo sete importados e um autóctone –contraído na cidade.

E esse caso, o primeiro autóctone na capital desde 2015, foi um dos principais fatores para realizar essa campanha, pois ele pode indicar a volta da circulação do vírus na cidade.

Há preocupação com a disseminação da doença no mundo. Os EUA vivem o maior surto de sarampo desde 1994, com 880 casos registrados neste ano em 24 estados, segundo o CDC (Centro de Controle de Doenças, na sigla em inglês).

O sarampo é uma doença infecciosa muito contagiosa, transmitida de pessoa para pessoa por secreções respiratórias, de quatro a seis dias antes do aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo até quatro dias após. Ela pode ter consequências graves e até matar.

No ano passado, na capital, a cobertura vacinal contra o sarampo na faixa de 1 a menores de 5 anos foi de 95,9% e atingiu 101% no 1° quadrimestre 2019, segundo a Secretaria Municipal da Saúde.