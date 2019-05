Mais Médicos abre novas inscrições, com mais de 2 mil vagas para atender regiões vulneráveis

O programa Mais Médicos iniciou nesta segunda-feira (27) um novo ciclo de inscrições para atuar a partir de junho deste ano. Interessados deverão inscrever-se pela internet até quarta-feira (29), informa o Ministério da Saúde.

São 2.212 vagas distribuídas entre 1.185 municípios, além de 13 reservas indígenas (os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, ou DSEIS). As vagas do 18º ciclo do programa reforçam o atendimento na atenção primária à saúde de seis milhões de pessoas que vivem nas regiões mais vulneráveis.

Os candidatos inscritos devem acessar o Sistema de Gerenciamento de Programas na internet entre os dias 6 e 7 de junho para indicar o local onde querem trabalhar, dentre as vagas disponíveis.

A publicação do resultado com o número final de vagas destinadas aos municípios que receberão os profissionais será publicada no dia 4 de junho.