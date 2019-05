Azul terá dois mil voos extras durante a alta temporada de inverno

A Azul vai operar 2.284 voos extras em 37 aeroportos brasileiros durante a alta temporada de inverno. Entre 01 de julho e 04 de agosto, Campinas, Belo Horizonte e Recife, principais bases de operação da companhia, além de Salvador, Cuiabá e Rio, receberão o maior volume de operações adicionais. Ao todo, a companhia oferecerá 286.980 assentos extras.

A Azul aumentou em 4% o número de decolagens nos mercados turísticos na comparação com a alta de inverno de 2018, de acordo com comunicado da empresa.

As principais ações na malha foram a adição de operações em ligações que não contam com voos regulares da companhia e o aumento da capacidade nos principais centros de conexão da Azul no país, principalmente no Recife.

A capital pernambucana terá 67 voos diários para 32 destinos, aumento de 12 voos a mais por dia. Campinas, com 152 voos extras e BH com 100 completam a lista dos aeroportos com mais frequências da empresa.

Dentre as novidades da próxima alta temporada estão os voos entre Campinas e Imperatriz, Campinas e São Luís, Campinas-Natal, Campinas-Aracaju e Campinas-João Pessoa.

Já Belo Horizonte terá ligações diretas para Natal e Maceió, enquanto o Recife contará, entre outras novidades, com voos diretos para Aracati, base recém-inaugurada da Azul no Ceará.

