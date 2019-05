Cantor Gabriel Diniz, do hit 'Jenifer', sofre acidente de avião em Sergipe

Três pessoas morreram em um acidente de avião no início da tarde desta segunda-feira (27), em Sergipe. Entre as vítimas está o cantor Gabriel Diniz, conhecido pela música "Jenifer", hit do verão 2019.

Segundo os produtores do artista, o avião havia partido de Salvador com destino a Maceió. A queda aconteceu por volta das 12h30 em uma região de mangue no Porto do Mato, povoado no município de Estância. O passaporte do cantor foi encontrado próximo ao local do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. Inicialmente, o GTA (Grupamento Tático Aéreo) havia divulgado que havia quatro pessoas na aeronave. Mais tarde, a Polícia Militar confirmou se tratarem de três tripulantes: Gabriel Diniz, Linaldo Xavier e Abraão Farias. Os dois últimos eram pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.