Avião em que estava Gabriel Diniz tinha autorização apenas para voos de treinamento

O avião em que viajava o cantor Gabriel Diniz e que caiu nesta segunda-feira (27) não tinha permissão para realizar voos privados ou táxi aéreo. A aeronave Piper Cherokee PT-KLO pertence ao Aeroclube de Alagoas e era autorizada apenas para voos de treinamento.

O avião havia partido de Salvador com destino a Maceió. A queda aconteceu por volta das 12h30 em uma região de mangue no Porto do Mato, povoado no município de Estância, em Sergipe. O passaporte do cantor foi encontrado próximo ao local do acidente.