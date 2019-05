Previsão do tempo: Segunda-feira pode começar com mínima de 11°C

A semana começa com a influência da frente fria que fez as temperaturas baixarem no sábado (25) e domingo (26) e deve registrar mínima de 11°C na manhã desta segunda-feira (27), segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Porém, o sol favorece a elevação da temperatura, que pode atingir máxima de 27°C durante o dia. O tempo fica claro, com períodos de névoa seca pela manhã e também à tarde.

Na terça-feira (28), o dia acorda menos gelado: a mínima sobe para 16°C, com máxima de 27°C.