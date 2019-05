Que frio! Sábado em São Paulo amanhece com menor temperatura do ano

São Paulo amanheceu neste sábado (25) com a menor temperatura do ano. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a capital chegou aos 11,4ºC às 7h.

A medição foi feita na principal estação meteorológica da cidade, o mirante de Santana, na zona norte. A queda de temperatura foi motivada pela passagem de uma massa de ar frio em todo o Estado.

A mínima deste sábado é a menor temperatura registrada na capital desde 7 de setembro do ano passado – quando foi medido o mesmo número – e seu dia anterior, em que o mirante marcou 9,8ºC.

Para o mês de maio, os 11,4ºC ainda são “altos” comparados aos números que tivemos nos últimos 15 anos. Desde 2005, em nove anos a menor temperatura do mês foi mais baixa do que em 2019.

Desde 1943, quando os dados começaram a ser compilados, há mínimas neste mês que fazem a deste sábado parecer pleno verão. Em maio de 1974, São Paulo teve 3,7ºC; em 1979, a temperatura chegou a 2,2ºC.