Quina: que horas sai o resultado do sorteio deste sábado, 25 de maio

A Quina é uma das opções favoritas de loteria da Caixa por seus sorteios diários. Neste sábado (25), o concurso da Quina número 4.984 pagará R$ 3 milhões para os sortudos que acertarem as cinco dezenas.

No concurso anterior, de sexta (24), ninguém acertou as cinco dezenas. Outras 71 pessoas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 6,1 mil cada uma. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h. Também é possível apostar pela internet, no portal Loterias Online. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos e fazer uma "fézinha" de ao menos R$ 30.

Regras da Quina

Para apostar na Quina, basta marcar de 5 a 15 dezenas das 80 disponíveis. Ganha quem acertar de 2 a 5 números. Confira os preços das apostas: