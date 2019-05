Previsão do tempo: domingo segue frio e sem chuvas em São Paulo

Após o dia mais frio do ano, a cidade de São Paulo segue neste domingo (26) com temperaturas baixas, mas com ligeira elevação. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros devem marcar entre 13ºC e 23ºC.

O clima gelado não virá acompanhado de chuvas. A expectativa do órgão é de que o dia inteiro passe parcialmente nublado, junto a ventos de intensidade entre fraca e moderada.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a tendência é que o sol volte a predominar nos próximos dias, esquentando o clima no meio do dia, mas sem alterar o frio das noites e madrugadas.