SP: Mãe atira filha do 5º andar, ateia fogo em apartamento e se joga pela janela

Uma mulher de 30 anos atirou a filha de 4 anos do 5º andar de um prédio na Vila São Francisco, região do Jaguaré, na zona Oeste de São Paulo, ateou fogo nas cortinas e sofá e acabou se jogando da janela na madrugada desta sexta-feira (24). As duas estão internadas no Hospital das Clínicas.

A polícia atendeu um chamado por volta da 0h30 por conta da queda da menina, sobre o para-brisa de um carro que estava entrando no condomínio. O GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi chamado para negociar com a mãe, que estava próxima à janela e se recusava a abrir a porta. Por volta das 2h30, a moça ateou fogo nas cortinas e no sofá e, quando os bombeiros entraram no local, ela se jogou.

A menina está fora de perigo. A Polícia Militar acredita que o fato de ela ter caído sobre o carro acabou amortecendo o impacto. Já a mãe está em estado grave, segundo informações da Globo. A Polícia Militar acredita que ela sofreu um surto. As duas moravam no local há pouco tempo.