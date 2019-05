Protesto em Angra dos Reis tem pneus queimados e corpos na estrada

Dois corpos foram colocados no meio da pista da BR-101 (Rodovia Rio-Santos) em um protesto de moradores de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no fim da manhã desta sexta-feira (24). O grupo também ateou fogo em pneus na estrada no km 474.

A manifestação seria uma resposta a uma ação da Polícia Militar realizada na quinta-feira na comunidade Lambicada. Os corpos, cujas identidades ainda não foram reveladas, seriam de duas pessoas mortas também neste dia, mas não há confirmação se elas teriam sido mortas na ação.

Os moradores tentaram contato com o IML (Instituto Médico Legal) e com a Defesa Civil para a remoção dos corpos, mas esses não foram retirados, o que os motivou a colocá-los na pista.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal liberaram as pistas por volta das 11h.