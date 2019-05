Previsão do Tempo: paulistanos vão encarar mínima de 9º neste sábado

As temperaturas continuam a cair na cidade de São Paulo. No sábado (25), o frio atinge um novo patamar com mínima de gélidos 9º na capital.

A máxima prevista não fica muito acima: 17º, apenas. A expectativa é divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que, apesar do frio, não antecipa chuva em momento algum do dia.

LEIA MAIS:

Furtos aumentam 8,4% em São Paulo, com mais de 40 mil casos em abril

Prefeitura sanciona projeto que barra nomes de corruptos para ruas e escolas

Este sábado promete ser o dia mais frio da semana, já que a temperatura deve subir para uma máxima de 23º no domingo.

Segundo o Climatempo, o momento mais gelado do dia será durante a manhã. Após as 6h, começam a ser registrados graus acima de 10, permanecendo assim pelo resto do sábado.

A noite registra um recuo ligeiro, com temperaturas em torno dos 15º, sendo a tarde o período mais quente.