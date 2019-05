Prepare o agasalho! Fim de semana deve ser gelado em São Paulo

O frio finalmente veio para encerrar o mês de maio, com um fim de semana em que as mínimas devem ficar abaixo de 10ºC na capital.

Nesta sexta-feira (24), o clima já começa a esfriar, com chuvas e ventanias. A massa de ar frio traz ventos de até 60 km/h e chuvas fortes, o que diminui a sensação térmica.

O dia deve registrar a chamada “máxima invertida”, quando a temperatura mais alta do dia acontece na parte da manhã, que fica na média de 18ºC, e a mais baixa é registrada à noite, que deve ficar em 16ºC. Então, saia agasalhado e não esqueça do guarda-chuva!

“Um dos fatores para esse atraso do frio são as temperaturas oceânicas do Atlântico, que estão acima da média, o que traz esse ar mais quente fora de época”, explica o meteorologista Franco Nadal, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). “A chegada da massa de ar mais fria do ano vai reduzir bem as temperaturas e intensificar a sensação de frio”, afirma Nadal.

Frio recorde

No sábado (25) o dia já começa bem gelado, com mínima de 8ºC – pode ser a manhã mais fria do ano até agora. O dia terá poucas nuvens e não há previsão de chuvas. O sol aparece tímido à tarde e a máxima deve ser de 18ºC, mas os ventos causam uma sensação térmica mais baixa, segundo o Inmet. Só alivia um pouco para quem estiver debaixo do sol.

Domingo (26) continua com o mesmo clima de sábado, só que com ventos mais fracos. A máxima deve chegar a 23ºC, enquanto a mínima deve ser de 8ºC.