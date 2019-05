Lista preliminar de aprovados na segunda fase da OAB é divulgada

A lista dos aprovados na segunda fase do 28º Exame de Ordem da OAB foi divulgada nesta sexta-feira (24). A prova foi aplicada no início do mês.

Veja a lista dos aprovados na segunda fase da OAB aqui

Também já está disponível a consulta ao resultado individual pelo site da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

O prazo para entrar com recurso vai até as 12h do dia 27 de maio, próxima segunda-feira. Se esta for sua intenção, acesse os sites www.oab.fgv.br ou www.oab.org.br e siga as instruções do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

Após o julgamento dos recursos será divulgada a lista final dos aprovados, no dia 6 de junho de 2019, também no site oficial do Conselho Federal da OAB e na página do Exame de Ordem no portal de concursos exames da FGV.