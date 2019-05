Na reta final, 192 mil ainda precisam de vacina da gripe no ABC

O ABC precisa vacinar ao menos 192 mil pessoas nos próximos sete dias se quiser imunizar sua população contra a gripe. A campanha entra em sua reta final despertando pouco interesse dos moradores da região.

Santo André imunizou até agora 49,7% do público-alvo e ainda aguarda 81.904 pessoas. São Bernardo alcançou índice um pouco melhor: 65,80%. Mas ainda precisa atrair a atenção de 79 mil. Já São Caetano, que historicamente tem bons índices de adesão, tem cobertura também baixa, tendo vacinado 54,51%. Ainda precisam ir aos postos 30,9 mil pessoas.

A dose protege contra o vírus Influenza, que pode causar morte por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). No ano passado, 26 pessoas foram vítimas da síndrome na região. Neste ano, há três mortes confirmadas por SRAG em Santo André. Mas a prefeitura afirma que nenhuma delas teve o Influenza como causador. Entre as vítimas há um bebê de 7 meses e uma mulher de 37 anos com histórico de problemas mentais. Nenhum deles havia tomado a vacina, apesar de serem considerados grupo de risco.

A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabella Ballalai, afirma que a baixa procura é resultado da não percepção das pessoas de que a gripe pode matar. “Em 2016, quando houve explosão de casos e o tema estava sempre no jornal, havia fila até em clínicas particulares. Mas a gripe continua matando e deve ser levada a sério.” Em todo o país, 81 pessoas morreram neste ano por conta das complicações do Influenza.

#PartiuVacina

A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde gratuitamente para o público-alvo. Devem ir aos postos puérperas (mulheres até 45 após o parto), idosos (a partir dos 60 anos), professores, pessoas portadoras de doenças crônicas, funcionários do sistema prisional, trabalhadores de saúde, povos indígenas, além das gestantes e crianças de seis meses a menores de seis anos. As doses estão disponíveis também para população privada de liberdade.

A vacina disponível neste ano imuniza contra o vírus Influenza dos tipos A (H1N1), A (H3N2) e B. A combinação é recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Casos

Mortes causadas pela gripe nas cidades do ABC. Informações repassadas pelas prefeituras



• Santo André

2018: 16

2019: 0

• São Bernardo

2018: 9

2019: 0

• São Caetano

2018: 1

2019: 0