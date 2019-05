Jovem é mordido por filhote de tubarão em Fernando de Noronha

Um menino de 12 anos foi mordido por um filhote de tubarão enquanto pescava com azol em Fernando de Noronha (PE). Após o ataque, o garoto teve de levar dois pontos no dedo do pé e passa bem.

Um vídeo do momento da mordida circulou nas redes sociais nos últimos dias e mostra o filhote de tubarão já fora da água. O ataque teria acontecido quando o adolescente foi tentar soltar o anzol preso na boca do animal, que foi devolvido ao mar.

O incidente aconteceu na praia do Porto no dia 4 de maio.

Veja o vídeo: