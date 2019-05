Ingrediente de slime pode causar intoxicação, alerta Anvisa

A notícia de que uma menina teria sido internada com intoxicação após brincar com slime, uma espécie de geleca caseira ou comprada já pronta, preocupou pais e médicos nesta semana.

Nesta quinta-feira (23), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu um comunicado alertando que a substância bórax, também conhecida como borato de sódio, vem sendo utilizada e vendida de forma inadequada como ativador de slime.

"Tal uso não é regulamentado pela Agência e pode ser prejudicial para a saúde, especialmente de crianças", informa o texto.

O bórax é um produto químico e, por isso, não deve ser manipulado por crianças. Seu uso deve ser restrito para as finalidades autorizadas e nas doses recomendadas pelas autoridades competentes.

Ele é utilizado em fertilizantes, produtos de limpeza e até mesmo em medicamentos. Entretanto, se inalado ou ingerido, pode causar intoxicação.

Entre os efeitos do uso inadequado do bórax estão náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia com coloração azul/esverdeada, cianose (pele, unhas e lábios azulados ou acinzentados) e queda de pressão, perda da consciência e choque cardiovascular.

Em 2002, a Anvisa proibiu um brinquedo chamado "Meleca Louca" por causa da presença do bórax.

Orientações em caso de intoxicação