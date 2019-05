Incêndio em centro comercial na Índia mata 21 estudantes

Stringer/Reuters

Um incêndio em um centro comercial na cidade de Surat, na India, deixou ao menos 21 mortos nesta sexta-feira (24). O fogo teve início por volta das 16h (7h30, em Brasília) e, segundo autoridades, pode ter sido causado por um curto circuito.

As vítimas eram todas adolescentes com idades entre 15 e 19 anos. De acordo com a imprensa local, elas participavam de um curso preparatório para um exame de arquitetura.

Veja também:

Apartamento no Chile onde família morreu não passava por vistoria há 15 anos

Previsão do Tempo: paulistanos vão encarar mínima de 9º neste sábado

As chamas no edifício, de quatro andares, começou nos andares inferiores e atingiu o resto do prédio. O fogo se espalhou com rapidez porque as paredes e o teto do local onde ficava o curso preparatório eram feitos de plástico.

Quatro vítimas morreram tentando pular do prédio em chamas para se salvar. Na rede social Twitter, o primeiro-ministro Narenda Modi lamentou a tragédia. “Pedi para autoridades locais proverem toda a assistência possível aos afetados”, afirmou.