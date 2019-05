Bolsonaro responde ameaça de Guedes em renunciar ministério: 'ninguém é obrigado a ficar'

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) prestou coletiva de imprensa nesta sexta-feira (24), na qual comentou a afirmação de Paulo Guedes à revista Veja, publicada na manhã de hoje.

O ministro da Economia ameaçou renunciar ao cargo caso a reforma da Previdência, um dos principais projetos do governo, vire uma "reforminha". "Pego um avião e vou morar lá fora", sinalizou Guedes. "Já tenho idade para me aposentar".

Bolsonaro, que faz visita oficial ao Nordeste em campanha pela reforma, disse que "Paulo Guedes está no direito dele. Ninguém é obrigado a ficar como ministro meu".

O chefe do governo também concordou com afirmação do economista, que preconizou um "caos" no setor público, no governo federal e estadual, e na economia. "Se não fizermos a reforma, o Brasil pega fogo", advertiu.

A entrevista de Guedes

Apesar da ameaça de renúncia proferida, o ministro tentou apaziguar. "Eu não sou irresponsável. Eu não sou inconsequente. Ah, não aprovou a reforma, vou embora no dia seguinte. Não existe isso", garantiu.

"Agora, posso perfeitamente dizer assim: ‘Olha, já fiz o que tinha de ter sido feito. Não estou com vontade de ficar, vou dar uns meses, justamente para não criar problemas, mas não dá para permanecer no cargo’", explica Guedes, e continua: "Se só eu quero a reforma, vou embora para casa".

O entrevistado também afirmou que Bolsonaro está empenhado totalmente em aprovar a reforma, da forma como foi enviada ao Congresso. Ele reiterou que, se tal proposta passar, a expectativa é de economia de até R$ 1,2 trilhão na próxima década.

Após a negociação com os parlamentares, Guedes espera que tal valor seja reduzido a, no mínimo, R$ 800 bilhões.