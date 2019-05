BandNews FM comemora 14 anos com evento e homenagem a Boechat

A Rádio BandNews FM completou 14 anos nesta segunda-feira (20), se tornando uma das emissoras de jornalismo mais queridas nas 11 cidades brasileiras em que veicula sua programação, além do aplicativo Band Rádios, atingindo ouvintes em todo o mundo.

Para celebrar o aniversário, a rádio convida seu público a comparecer no evento “Experiência BandNews”, com a presença dos apresentadores que tocam a rádio na capital paulista – Eduardo Barão, Carla Bigatto, Sheila Magalhães, André Coutinho, Eduardo Oinegue, Gabriela Mayer, Ivan Brandão e Maiara Bastianello.

Veja também:

Largo do Arouche terá cara nova em quatro meses; local passa por obras de revitalização

Talude tem movimentação quatro vezes maior e preocupa moradores de Barão de Cocais

A festa, que acontece na Casa das Rosas, no início da avenida Paulista, centro de São Paulo, será transmitida ao longo da programação. O eterno Ricardo Boechat será homenageado com uma obra de arte do artista plástico Alê Jordão, feita a partir da cadeira em que o jornalista apresentava o jornal diariamente. Sua eterna esposa, a “Doce Veruska”, e suas filhas também confirmaram presença.

Os ouvintes que comparecerem ao evento também poderão participar de atividades relacionadas a saúde e bem-estar. Serão oferecidos testes de diabetes e aferição de pressão arterial, além de orientação nutricional. Um espaço para crianças vai contar com paredão de escalada e labirinto de lasers.

A “Experiência BandNews” é uma boa oportunidade para pessoas que estão procurando um novo melhor amigo. A ONG Adotando um Cachorro terá “peludinhos” em busca de um novo lar.

Serviço: Experiência BandNews

Casa das Rosas

Avenida Paulista, 37

26/05/19 – domingo

Das 9h às 16h