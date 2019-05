Spray antisséptico sem registro é proibido pela Anvisa

Um spray antisséptico sem registro foi proibido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) na última quarta-feira (22).

A resolução, publicada no Diário Oficial da União, determina o recolhimento, a suspensão do armazenamento, a proibição da comercialização, distribuição, fabricação e a suspensão da divulgação e do uso do produto.

A medida vale para todos os lotes do Spray Antisséptico Premisse Clean. Até o momento da publicação desta matéria, ainda era possível encontrar o produto no site da Premisse e em lojas do mercado online.

Reprodução/Diário Oficial da União

