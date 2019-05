Sisu 2019.2: MEC libera consulta para vagas em universidades públicas; veja lista

O MEC (Ministério da Educação) abre nesta quinta-feira (23) a consulta para vagas do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do segundo semestre. O programa é usado pelas instituições públicas de educação superior para oferecer vagas a candidatos participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A lista dos cursos oferecidos pelas diferentes instituições está no site do Sisu. Podem participar os estudantes que fizeram o Enem de 2018 e obtiveram nota acima de zero na redação.

As inscrições serão entre os dias 4 e 7 de junho. O resultado final será divulgado no dia 10 de junho. Os estudantes podem ainda integrar a lista de espera entre 11 e 17 de junho.

Já as inscrições do Prouni do segundo semestre acontecem após o resultado do Sisu, entre os dias 11 e 14 de junho.