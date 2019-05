Previsão do Tempo: sexta-feira tem máxima de 22º com chuva em São Paulo

A capital paulista começa a experimentar os efeitos de uma frente fria nesta sexta-feira (24). Com tempo nublado, chuvoso e frio, o paulistano já deve se preparar para as mudanças do tempo.

De acordo com a previsão dos meteorologistas do Climatempo, o dia terá uma variação de 8 graus, com máxima de 22º e mínima de 14º.

A máxima chega durante a tarde, porém o clima é mais frio durante a manhã – chegando aos 15º às 8h – e à noite, quando chega a 14º às 23h.

O céu permanece nublado durante todo o dia. À tarde, grandes chances de chuva, que diminui para possibilidade de garoa durante a noite.