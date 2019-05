Pontes da Freguesia e Dutra abrem em junho

As pontes da Freguesia do Ó e Dutra, que passam sobre a marginal Tietê e estão em obras de recuperação estrutural, devem ser reabertas totalmente ao tráfego no próximo mês, segundo a Prefeitura de São Paulo.

No caso da Freguesia do Ó (zona norte), as obras estruturais fecham a faixa da direita, sentido centro, desde fevereiro. Ela deve ser liberada dia 13 de junho.

A ponte Dutra, que dá acesso à rodovia a partir da pista expressa da marginal, está fechada desde 23 de janeiro, após ser constatado que uma viga estava rompida. A prefeitura prevê concluir a obra em 25 de junho.

Ontem, foi liberado o tráfego na ponte da Casa Verde (zona norte). Uma faixa da ponte estava interditada desde 21 de fevereiro depois que ela foi atingida por dois caminhões com excesso de altura em menos de 48 horas, afetando sua estrutura. Atualmente estão sendo instalados cabos de aço na viga de apoio sob o tabuleiro (pista) da ponte. As obras devem ser finalizadas no mês que vem.

Laudos

Depois que um viaduto cedeu em novembro do ano passado na marginal Pinheiros, interditando a pista expressa, a prefeitura pediu ao TCM (Tribunal de Contas do Município) liberação de concorrência para contratar a elaboração de laudos estruturais de pontes e viadutos cuja condição, em vistoria visual, estivesse muito comprometida.

A prefeitura recebeu ontem os laudos estruturais completos das pontes da Casa Verde, das Bandeiras, Freguesia do Ó, Cruzeiro do Sul, Jânio Quadros, Tatuapé e as duas pontes de acesso à Dutra, que serão analisados para avaliar quais obras são necessárias nesses locais, segundo a prefeitura.