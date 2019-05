Natura compra Avon para formar grupo de US$ 10 bi

A Natura anunciou nesta quarta-feira um acordo para compra da norte-americana Avon em uma transação baseada em troca de ações e que deverá criar o quarto maior grupo de beleza do mundo.

O negócio avalia a Avon em US$ 3,7 bilhões. Os acionistas da Natura terão 76% da companhia combinada, que terá receita anual de mais de US$ 10 bilhões, cerca de 40 mil funcionários e presença em cem países.

Com a aquisição, a Natura assume a liderança isolada do setor no Brasil, com uma fatia de 16,6%, segundo a Euromonitor International.