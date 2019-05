Instituto oferece curso profissionalizante gratuito em São Paulo

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de capacitação profissional do Instituto PROA, em São Paulo. As vagas são destinadas a jovens de 17 a 19 anos que têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. É preciso cursar ou ter concluído o 3ª ano do Ensino Médio na rede pública de ensino e ter renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Clique aqui para se inscrever.

O curso tem duração de seis meses, com aulas de manhã ou à tarde. Os alunos podem escolher o período das aulas para não coincidir com seu horário escolar.

Índice de empregabilidade entre alunos formados é de 90% nos últimos três anos / Foto: Divulgação

Pensando em atender as novas exigências das empresas, a formação inclui disciplinas técnicas, como práticas administrativas, informática, comunicação e matemática. Os alunos também são estimulados a trabalhar suas competências comportamentais e socioemocionais, como trabalhar em grupo, ser resiliente e criativo.

Há ainda atrações para enriquecer o repertório cultural dos alunos — tudo para prepará-los para encarar o mercado de trabalho e os processos seletivos cada vez mais competitivos.

Há 12 anos, o Instituto PROA vem capacitando jovens que sonham em transformar suas vidas por meio da educação e do trabalho. Já são mais de 4,6 mil jovens formados, sendo que nos últimos três anos, 90% foram contratados por empresas parceiras do projeto.