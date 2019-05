IBGE: Um quinto das famílias brasileiras usa lenha ou carvão para cozinhar

O número de famílias brasileiras que usam carvão ou lenha para o preparo do alimento chegou a 14 milhões em 2018, um aumento de de 27% ou mais 3 milhões de domicílios em dois anos.

Segundo pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgada ontem, esse número representa quase 20% das famílias brasileiras. Em 2016, o percentual estava em 16%.

O crescimento ocorre em meio ao aumento da taxa de desemprego e do preço gás de cozinha, que acumula alta 24% no período.

Em abril, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu que, em dois anos, o preço do gás de cozinha vai cair pela metade. Para isso, segundo ele, é preciso acabar com o “monopólio” do refino de petróleo, hoje nas mãos da Petrobras, e no setor de distribuição.

Leia também: