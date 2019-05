Homem cai em fosso de elevador e morre durante construção civil em Osasco

Na manhã desta quinta-feira (23), um funcionário de construção civil acidentou-se no trabalho, enquanto atuava nos reparos de uma obra na rua Erasmo Braga, 424, no bairro do Bonfim, na cidade de Osasco. O homem caiu no fosso de um elevador, despencando sete andares.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele sofreu fraturas múltiplas. Sete viaturas dos bombeiros foram chamadas ao local, porém a vítima faleceu no local.

Por volta das 8h30, o perfil oficial do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo falou sobre o ocorrido.