Expo CIEE SP: Feira estudantil oferece 10 mil vagas de estágio; veja destaques

Começa nesta quinta-feira (23) a 22ª edição da Expo CIEE no Pavilhão do parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Neste ano, a feira estudantil de entrada gratuita oferece 10 mil vagas de estágio e mil de aprendizagem para empresas do Estado.

Entre as oportunidades, sete mil vagas são para atuação na capital paulista e região metropolitana – as outras três mil são para escritórios de cidades do interior. O evento também oferta 2 mil vagas de aprendizagem.

A feira é organizada pelo CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), entidade filantrópica sem vinculação com governo. Até o fim da programação, no sábado (25), são esperados 50 mil estudantes.

Além de poderem se candidatar nos processos seletivos de estágios, os participantes podem participar de palestras sobre empreendedorismo, tecnologia, marketing digital e carreiras. Parte da programação aborda também temas como finanças, inclusão, saúde e esportes.

Uma atração que será bastante disputada durante o evento é a Game Arena, que convida os alunos a se divertirem com simuladores de corrida, realidade virtual e jogos para os consoles PlayStation 4 e Nintendo Switch.

A 22ª Expo CIEE em São Paulo fica aberta das 9h às 19h no Pavilhão do parque Ibirapuera entre os dias 23 e 25 de maio. A entrada é gratuita, mas é necessário se inscrever no site do evento.