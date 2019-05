Enem 2019: Participantes têm até esta quinta para pagar inscrição

Termina nesta quinta-feira (23) o prazo para pagar a taxa de inscrição do Enem 2019 (Exame Nacional do Ensino Médio). O valor é R$ 85 e pode ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e Correios. A inscrição só é confirmada após o pagamento.

As inscrições para o Enem foram encerradas na última sexta-feira (17), com 6.384.957 inscritos. O total de participantes confirmados será divulgado no dia 28 deste mês. Quem teve direito à isenção do pagamento da taxa e concluiu a inscrição no prazo tem participação garantida.

As provas serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro.

Quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir este ano pode usar as notas do Enem, por exemplo, para se inscrever em programas de acesso à educação superior como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o ProUni (Programa Universidade para Todos) ou o Fies (financiamento estudantil para instituições privadas).