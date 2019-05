Audiência propõe vetar usuário de patinete sem capacete em São Paulo

Em audiência pública realizada nesta terça-feira sobre projeto de lei para normatizar o uso de patinetes elétricos, foi proposta a troca das multas a quem usar o veículo sem capacete ou em vias proibidas por suspensões temporárias no uso do serviço.

Também foi proposto que ele possa ser usado em calçadas desde que deixando espaço de 1,2 m para pedestres. Essas propostas devem constar do projeto de lei.

Decreto da prefeitura prevê multa no uso do patinete sem capacete ou no caso de transitar com ele sobre calçadas.