Aeroporto de Guarulhos passa a barrar bagagem de mão fora do padrão

A partir desta quinta-feira (23), passageiros de voos nacionais terão bagagem de mão fora do padrão barrada nos aeroportos de Guarulhos (internacional de São Paulo) e Luís Eduardo Magalhães (Salvador).

Para levar a mala na cabine, ela precisa ter no máximo 55 cm de altura, 35 cm de largura e 25 cm de profundidade. A verificação é feita antes do raio-x, usando uma caixa como gabarito. Bagagens que não entrarem nela precisarão ser despachadas. O custo para um volume de 23 kg varia entre R$ 59 (com antecedência) e R$ 120 (no aeroporto) na Latam, Gol, Azul e Avianca Brasil.

Veja também:

Motociclistas morreram mais que pedestres no trânsito de São Paulo em 2018

Prefeitura adia data de vencimento de créditos do Bilhete Único sem personalização

A ação, criada pela Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), começou a ser implementada, por etapas, no dia 10 de abril e atinge um total de 15 aeroportos. A regra já estava valendo para outros 13 terminais, incluindo Confins (Belo Horizonte), Afonso Pena (Curitiba/PR), Congonhas (São Paulo), Salgado Filho (Porto Alegre), Galeão e Santos Dumont (Rio de Janeiro).

A Abear diz que o objetivo é “agilizar o fluxo dos clientes nas áreas de embarque, evitando atrasos e trazendo maior conforto para todos os passageiros”.