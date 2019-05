Moradores da Vila Chuca, na zona leste de SP, terão nova linha de ônibus

Os moradores da Vila Chuca, na zona leste de São Paulo, poderão contar com uma nova linha de ônibus a partir do dia 25 de maio, este sábado. A linha 4021/10 vai ligar o bairro à estação Corinthians-Itaquera, da linha 3-Vermelha do Metrô.

A nova linha irá substituir a 3739/31 São Teodoro – Centro de Itaquera, para ampliar o atendimento aos usuários do bairro Vila Chuca.

O horário de operação será das 4h35 às 23h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 5h às 21h15.

Veja o itinerário:

4021/10 Metrô Itaquera – Vila Chuca

Sentido único: Term. Metrô Itaquera – Plataforma E, saída 01, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, Rua Castelo do Piauí, Rua São Gonçalo do Piauí, Rua Sen. Georgino Avelino, Rua Fontoura Xavier, Rua Lagoa Taí Grande, Rua Inah, Rua São Teodoro, Rua Tomé Álvares de Castro, Av. Jacu Pêssego, Rua Shinzaburo Mizutani, Rua Victório Santim, Rua São Teodoro, Rua Fontoura Xavier, Rua Sen. Georgino Avelino, Av. Itaquera, Av. Miguel Ignácio Curi, Av. Prof. Eng. Ardevan Machado, acesso, entrada 01, Term. Metrô Itaquera – Plataforma E.